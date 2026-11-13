PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Performance unter der Lupe
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,81 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PolyPeptide-Aktie investiert, befänden sich nun 5,048 PolyPeptide-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 203,94 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 12.11.2026 auf 40,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,94 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete PolyPeptide eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX war der 29.04.2021. Den ersten Handelstag begann das PolyPeptide-Papier bei 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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