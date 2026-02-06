SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen PolyPeptide-Investment gewesen.

PolyPeptide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PolyPeptide-Anteile betrug an diesem Tag 26,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das PolyPeptide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 371,747 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PolyPeptide-Aktien wären am 05.02.2026 9 646,84 CHF wert, da der Schlussstand 25,95 CHF betrug. Mit einer Performance von -3,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

PolyPeptide war somit zuletzt am Markt 857,25 Mio. CHF wert. Der PolyPeptide-Börsengang fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der PolyPeptide-Aktie lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at