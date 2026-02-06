PolyPeptide Aktie

PolyPeptide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852

Langfristige Investition 06.02.2026 10:04:18

SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen PolyPeptide-Investment gewesen.

PolyPeptide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PolyPeptide-Anteile betrug an diesem Tag 26,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das PolyPeptide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 371,747 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PolyPeptide-Aktien wären am 05.02.2026 9 646,84 CHF wert, da der Schlussstand 25,95 CHF betrug. Mit einer Performance von -3,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

PolyPeptide war somit zuletzt am Markt 857,25 Mio. CHF wert. Der PolyPeptide-Börsengang fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der PolyPeptide-Aktie lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

