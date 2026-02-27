SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 27.02.2025 wurde das PolyPeptide-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,85 CHF. Bei einem PolyPeptide-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 479,616 PolyPeptide-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 25,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 990,41 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19,90 Prozent vermehrt.

PolyPeptide war somit zuletzt am Markt 822,51 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des PolyPeptide-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at