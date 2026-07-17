PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Lukrative PolyPeptide-Investition?
|
17.07.2026 10:03:58
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das PolyPeptide-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das PolyPeptide-Papier an diesem Tag 21,35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das PolyPeptide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46,838 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 2 121,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45,30 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112,18 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,55 Mrd. CHF. PolyPeptide-Papiere wurden am 29.04.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann der PolyPeptide-Anteilsschein bei 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PolyPeptide
|
17.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.06.26