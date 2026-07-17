SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in PolyPeptide-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das PolyPeptide-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das PolyPeptide-Papier an diesem Tag 21,35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das PolyPeptide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46,838 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 2 121,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 45,30 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112,18 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,55 Mrd. CHF. PolyPeptide-Papiere wurden am 29.04.2021 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann der PolyPeptide-Anteilsschein bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at