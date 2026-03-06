PolyPeptide Aktie

PolyPeptide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 06.03.2026 10:03:46

SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der PolyPeptide-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,36 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,943 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen PolyPeptide-Papiere wären am 05.03.2026 97,99 CHF wert, da der Schlussstand 24,85 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,01 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich jüngst auf 830,74 Mio. CHF. Die Erstnotiz der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des PolyPeptide-Papiers lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PolyPeptide

mehr Nachrichten

Analysen zu PolyPeptide

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PolyPeptide 26,20 -3,68% PolyPeptide

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen