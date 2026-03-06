SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der PolyPeptide-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,36 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,943 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen PolyPeptide-Papiere wären am 05.03.2026 97,99 CHF wert, da der Schlussstand 24,85 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,01 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich jüngst auf 830,74 Mio. CHF. Die Erstnotiz der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des PolyPeptide-Papiers lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at