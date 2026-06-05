PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Investmentbeispiel
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05.06.2026 10:03:53
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PolyPeptide-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,106 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (37,70 CHF), wäre die Investition nun 494,10 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,59 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,23 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der PolyPeptide-Aktie belief sich damals auf 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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