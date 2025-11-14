PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Rentables PolyPeptide-Investment?
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden PolyPeptide-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das PolyPeptide-Papier an diesem Tag 33,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,021 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 24,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,51 CHF wert. Damit wäre die Investition 27,49 Prozent weniger wert.
PolyPeptide wurde am Markt mit 784,86 Mio. CHF bewertet. Das PolyPeptide-Papier wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PolyPeptide-Aktie auf 72,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
