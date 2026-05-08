SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor 5 Jahren angefallen

Am 08.05.2021 wurde die PolyPeptide-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 82,55 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in PolyPeptide-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,211 PolyPeptide-Aktien. Die gehaltenen PolyPeptide-Anteile wären am 07.05.2026 49,36 CHF wert, da der Schlussstand 40,75 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 50,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF. PolyPeptide-Anteile wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein PolyPeptide-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at