SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Private Equity von vor 10 Jahren gekostet

Am 20.05.2016 wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Private Equity-Papiers betrug an diesem Tag 68,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Private Equity-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,471 Private Equity-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.05.2026 gerechnet (62,20 CHF), wäre die Investition nun 91,47 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Private Equity bezifferte sich zuletzt auf 153,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at