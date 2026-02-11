SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Private Equity-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Private Equity eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Private Equity-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,228 Private Equity-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 806,88 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 10.02.2026 auf 61,00 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 806,88 CHF entspricht einer negativen Performance von 19,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Private Equity bezifferte sich zuletzt auf 149,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at