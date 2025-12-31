Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Langfristige Performance
|
31.12.2025 10:04:40
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Private Equity-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Private Equity-Anteile bei 61,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Private Equity-Papier investiert hätte, befänden sich nun 163,265 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 367,35 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 30.12.2025 auf 63,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,67 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Private Equity betrug jüngst 158,99 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
