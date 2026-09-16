SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Private Equity-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Private Equity-Papier an diesem Tag 65,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 153,846 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 476,92 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 15.09.2026 auf 61,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5,23 Prozent gesunken.

Am Markt war Private Equity jüngst 149,41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at