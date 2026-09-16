Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Frühe Anlage
|
16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Private Equity-Papier an diesem Tag 65,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 153,846 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 476,92 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 15.09.2026 auf 61,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5,23 Prozent gesunken.
Am Markt war Private Equity jüngst 149,41 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
Analysen zu Private Equity Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|63,40
|-0,31%