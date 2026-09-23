Private Equity Aktie

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WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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Frühe Anlage 23.09.2026 10:03:49

SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Private Equity-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Private Equity-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 67,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,475 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 61,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,86 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,14 Prozent.

Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 149,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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