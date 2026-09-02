Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Lukrativer Private Equity-Einstieg?
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,00 CHF. Bei einem Private Equity-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,205 Private Equity-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 73,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,99 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Private Equity einen Börsenwert von 147,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
Analysen zu Private Equity Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|62,60
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.