SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Private Equity gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,00 CHF. Bei einem Private Equity-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,205 Private Equity-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 73,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,99 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Private Equity einen Börsenwert von 147,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at