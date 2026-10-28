Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Private Equity-Investition
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.10.2021 wurde die Private Equity-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Private Equity-Aktie betrug an diesem Tag 88,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Private Equity-Papier investiert hätte, befänden sich nun 112,994 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 644,07 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 27.10.2026 auf 58,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 33,56 Prozent vermindert.
Private Equity markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 143,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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