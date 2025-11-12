Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Lukratives Private Equity-Investment?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 69,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 14,493 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Private Equity-Aktien wären am 11.11.2025 891,30 CHF wert, da der Schlussstand 61,50 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -10,87 Prozent.
Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 148,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!