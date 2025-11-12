SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Private Equity eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 69,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 14,493 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Private Equity-Aktien wären am 11.11.2025 891,30 CHF wert, da der Schlussstand 61,50 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -10,87 Prozent.

Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 148,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at