Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Private Equity-Performance im Blick
|
12.08.2026 10:04:01
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das Private Equity-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,527 Private Equity-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,66 CHF wert. Damit wäre die Investition 5,34 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Private Equity betrug jüngst 150,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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