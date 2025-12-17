Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Private Equity-Investition im Blick
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Private Equity-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 71,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,408 Private Equity-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 88,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,27 Prozent verringert.
Am Markt war Private Equity jüngst 152,91 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
