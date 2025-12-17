Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Private Equity-Investition im Blick 17.12.2025 10:03:57

SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Private Equity-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Private Equity-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 71,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,408 Private Equity-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 88,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,27 Prozent verringert.

Am Markt war Private Equity jüngst 152,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Private Equity Holding AGmehr Nachrichten