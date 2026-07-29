SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Private Equity von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Private Equity-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Private Equity-Aktie 68,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,706 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 926,47 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Anteils am 28.07.2026 auf 63,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 7,35 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Private Equity eine Börsenbewertung in Höhe von 154,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at