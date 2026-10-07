SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Private Equity eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Private Equity-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 65,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 152,672 Private Equity-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 129,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,70 Prozent verringert.

Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 149,02 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at