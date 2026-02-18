SPI-Titel Private Equity-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Private Equity von vor 5 Jahren heute wert

Bei einer Private Equity-Investition vor Jahren, hätten Anleger nun so viel Geld

Vor 5 Jahren wurde das Private Equity-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 60,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hat, hat nun 166,667 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 10 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von Prozent.

Alle Private Equity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 146,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at