SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit PSP Swiss Property-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die PSP Swiss Property-Anteile bei 89,70 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,148 PSP Swiss Property-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie auf 146,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 633,22 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 63,32 Prozent gleich.

PSP Swiss Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at