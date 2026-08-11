SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PSP Swiss Property-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 97,85 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,022 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 146,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,24 Prozent vermehrt.

PSP Swiss Property wurde am Markt mit 6,59 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at