PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Lukrative PSP Swiss Property-Anlage?
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren eingefahren
Am 03.11.2016 wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das PSP Swiss Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,152 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 154,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 78,00 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 6,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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