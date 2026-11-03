El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

PSP Swiss Property Aktie

PSP Swiss Property ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative PSP Swiss Property-Anlage? 03.11.2026 10:03:41

SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in PSP Swiss Property eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.11.2016 wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das PSP Swiss Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,152 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 154,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 78,00 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 6,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PSP Swiss Property AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PSP Swiss Property AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PSP Swiss Property AG 169,20 1,08% PSP Swiss Property AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen