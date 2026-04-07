PSP Swiss Property Aktie

PSP Swiss Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

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Lohnendes PSP Swiss Property-Investment? 07.04.2026 10:03:42

SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen PSP Swiss Property-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit der PSP Swiss Property-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 107,40 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,931 PSP Swiss Property-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 150,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 161,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property bezifferte sich zuletzt auf 7,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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