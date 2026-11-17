PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|PSP Swiss Property-Anlage unter der Lupe
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PSP Swiss Property-Anteile bei 111,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89,847 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 827,49 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 16.11.2026 auf 153,90 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 38,27 Prozent.
Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 7,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PSP Swiss Property AG
Analysen zu PSP Swiss Property AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PSP Swiss Property AG
|166,20
|0,54%