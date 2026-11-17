Bei einem frühen Investment in PSP Swiss Property-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PSP Swiss Property-Anteile bei 111,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89,847 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 827,49 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 16.11.2026 auf 153,90 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 38,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 7,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at