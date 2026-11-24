PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|PSP Swiss Property-Anlage im Blick
|
24.11.2026 10:03:35
SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der PSP Swiss Property-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,867 PSP Swiss Property-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 147,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,75 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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