SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

PSP Swiss Property-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 137,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, befänden sich nun 7,273 PSP Swiss Property-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Anteile wären am 17.08.2026 1 034,91 CHF wert, da der Schlussstand 142,30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at