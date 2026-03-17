PSP Swiss Property Aktie

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WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

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Langfristige Performance 17.03.2026 10:03:59

SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.03.2021 wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die PSP Swiss Property-Aktie an diesem Tag bei 112,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,888 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 161,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,16 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,16 Prozent erhöht.

Alle PSP Swiss Property-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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