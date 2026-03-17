PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Langfristige Performance
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.03.2021 wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die PSP Swiss Property-Aktie an diesem Tag bei 112,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,888 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 161,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,16 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,16 Prozent erhöht.
Alle PSP Swiss Property-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PSP Swiss Property AG
Analysen zu PSP Swiss Property AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PSP Swiss Property AG
|178,60
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise wieder auf dem Vormarsch: ATX mit Gewinnen -- DAX-Anleger unentschlossen -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legt im Dienstagshandel zu. Der DAX zeigt sich unterdessen unentschlossen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.