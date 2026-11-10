PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Rentabler PSP Swiss Property-Einstieg?
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr eingefahren
PSP Swiss Property-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die PSP Swiss Property-Aktie an diesem Tag 140,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,112 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 111,66 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 09.11.2026 auf 156,30 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,17 Prozent.
PSP Swiss Property wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,14 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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