PSP Swiss Property Aktie

PSP Swiss Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PSP Swiss Property-Anlage 04.08.2026 10:03:42

SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen PSP Swiss Property-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit PSP Swiss Property-Anteilen statt. Zum Handelsende standen PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag bei 122,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 81,566 PSP Swiss Property-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 835,24 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 03.08.2026 auf 145,10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,35 Prozent angezogen.

Am Markt war PSP Swiss Property jüngst 6,70 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PSP Swiss Property AG

mehr Nachrichten