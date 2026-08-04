SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit PSP Swiss Property-Anteilen statt. Zum Handelsende standen PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag bei 122,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 81,566 PSP Swiss Property-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 835,24 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 03.08.2026 auf 145,10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,35 Prozent angezogen.

Am Markt war PSP Swiss Property jüngst 6,70 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at