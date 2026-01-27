SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PSP Swiss Property eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.01.2016 wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie betrug an diesem Tag 85,25 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investierten, hätten nun 117,302 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 372,43 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Papiers am 26.01.2026 auf 148,10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,72 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at