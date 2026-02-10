SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

PSP Swiss Property Aktie
Vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 113,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,795 PSP Swiss Property-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 157,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 381,71 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,17 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete PSP Swiss Property eine Marktkapitalisierung von 7,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
