SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PSP Swiss Property-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PSP Swiss Property-Papier bei 102,70 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investierten, hätten nun 97,371 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 164,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 046,74 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,47 Prozent angewachsen.

PSP Swiss Property erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at