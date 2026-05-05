PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|PSP Swiss Property-Performance
|
05.05.2026 10:03:51
SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der PSP Swiss Property-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 101,20 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,881 PSP Swiss Property-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (151,60 CHF), wäre die Investition nun 1 498,02 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 49,80 Prozent.
Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 7,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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