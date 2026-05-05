SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der PSP Swiss Property-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 101,20 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,881 PSP Swiss Property-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (151,60 CHF), wäre die Investition nun 1 498,02 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 49,80 Prozent.

Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 7,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at