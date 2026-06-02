SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen PSP Swiss Property-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 100,30 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 99,701 PSP Swiss Property-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Anteile wären am 01.06.2026 14 546,36 CHF wert, da der Schlussstand 145,90 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,46 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 6,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at