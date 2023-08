SPI-Titel Relief Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Relief Therapeutics gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Relief Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Relief Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2,72 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Relief Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 3 676,471 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2023 auf 2,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 720,59 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,79 Prozent.

Der Börsenwert von Relief Therapeutics belief sich jüngst auf 23,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at