SPI-Titel Relief Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Relief Therapeutics-Investment verloren

Das Relief Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Relief Therapeutics-Aktie bei 208,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Relief Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,808 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Relief Therapeutics-Anteile wären am 17.08.2023 10,29 CHF wert, da der Schlussstand 2,14 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 98,97 Prozent gleich.

Relief Therapeutics wurde am Markt mit 25,13 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at