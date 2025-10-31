SPI-Titel Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Relief Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Relief Therapeutics-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Relief Therapeutics-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Relief Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 5,70 CHF. Bei einem Relief Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,544 Relief Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Relief Therapeutics-Papiers auf 3,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Relief Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 39,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at