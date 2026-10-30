Rieter Aktie

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WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

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Rieter-Investition im Blick 30.10.2026 10:03:36

SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rieter-Investment verlieren können.

Die Rieter-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 22,67 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 441,073 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 959,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2,18 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 959,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 90,41 Prozent.

Rieter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 295,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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