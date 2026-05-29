SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Rieter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,10 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 90,088 Rieter-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rieter-Aktie auf 3,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 296,84 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70,32 Prozent verringert.

Insgesamt war Rieter zuletzt 447,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at