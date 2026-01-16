SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Rieter-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 54,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Rieter-Aktie investiert, befänden sich nun 1,836 Rieter-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6,17 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 15.01.2026 auf 3,36 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 93,83 Prozent verkleinert.

Der Rieter-Wert an der Börse wurde auf 438,50 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at