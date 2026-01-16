Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Investmentbeispiel
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 54,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Rieter-Aktie investiert, befänden sich nun 1,836 Rieter-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6,17 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 15.01.2026 auf 3,36 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 93,83 Prozent verkleinert.
Der Rieter-Wert an der Börse wurde auf 438,50 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rieter AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Rieter AG (N)
|3,62
|0,84%
