Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Profitable Rieter-Anlage?
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27.03.2026 10:05:09
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Rieter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,76 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 23,386 Rieter-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,07 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 71,79 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -92,82 Prozent.
Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 417,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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