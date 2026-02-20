Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Lukrative Rieter-Investition?
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde das Rieter-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rieter-Aktie bei 101,71 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,323 Rieter-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 336,26 CHF, da sich der Wert einer Rieter-Aktie am 19.02.2026 auf 3,42 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,64 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 459,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
20.02.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Rieter vollzieht Akquisition von Barmag (EQS Group)
|
02.02.26