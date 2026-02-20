SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Rieter-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Rieter-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rieter-Aktie bei 101,71 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,323 Rieter-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 336,26 CHF, da sich der Wert einer Rieter-Aktie am 19.02.2026 auf 3,42 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,64 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 459,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at