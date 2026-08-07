SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 07.08.2016 wurde das Rieter-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 24,36 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 410,559 Anteilen. Die gehaltenen Rieter-Anteile wären am 06.08.2026 1 303,52 CHF wert, da der Schlussstand 3,18 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 86,96 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Rieter betrug jüngst 433,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at