Rieter Aktie

Rieter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

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Lohnender Rieter-Einstieg? 15.05.2026 10:03:59

SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Rieter-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rieter-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 22,80 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hat, hat nun 438,566 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (3,24 CHF), wäre die Investition nun 1 418,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,81 Prozent verringert.

Rieter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 439,60 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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