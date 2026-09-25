Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Lukrativer Rieter-Einstieg?
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25.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Rieter-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Rieter-Aktie bei 24,39 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Rieter-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,100 Rieter-Aktien. Die gehaltenen Rieter-Papiere wären am 24.09.2026 10,15 CHF wert, da der Schlussstand 2,48 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 89,85 Prozent.
Rieter war somit zuletzt am Markt 333,29 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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