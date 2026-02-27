Rieter Aktie
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor einem Jahr eingebracht
Rieter-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Rieter-Aktie bei 48,39 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,067 Rieter-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 3,39 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,99 Prozent verringert.
Der Rieter-Wert an der Börse wurde auf 456,74 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
