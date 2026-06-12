Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Langfristige Anlage
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 12.06.2016 wurden Rieter-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 24,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,132 Rieter-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,17 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,08 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 86,92 Prozent eingebüßt.
Rieter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 434,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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