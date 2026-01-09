SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Rieter-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Rieter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63,44 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 157,635 Rieter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rieter-Aktien wären am 08.01.2026 517,83 CHF wert, da der Schlussstand 3,29 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 94,82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 443,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at